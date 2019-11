Piłkarze Juventusu wrócili do pracy po reprezentacyjnej przerwie. Na bramkarzy czekała miła niespodzianka: dobrali się w pary i stanęli po dwóch stronach siatki, by w coś przypominającego siatkówkę i tenis. Siatka zawieszona jest przy ziemi (jak w tenisie), ale piłkę odbijać można tylko jedną ręką. Celem jest zdobycie punktu identycznie jak w siatkówce.

REKLAMA

Wojciech Szczęsny żartuje z Matthijsa de Ligta

Gra nie ma jeszcze swojej nazwy. Mattia Perin wrzucił nagranie długiej wymiany na Instagrama i zachęcił kibiców do wysyłania propozycji. Szybko pojawiły się komentarze nawiązujące do błędów, które popełnia Matthijs de Ligt. Holender latem dołączył do Juventusu i od tego czasu już kilka razy dotykał piłki ręką w polu karnym. Juve, mimo to, radzi sobie bardzo dobrze, jest liderem Serie A i w swojej grupie Ligi Mistrzów, więc kibicom humory dopisują. „Tenis ziemny De Ligta”, „De Ligt edition” - pisali swoje propozycje kibice.

Z De Ligta zażartował nawet Wojciech Szczęsny. Odpisał na jeden z komentarzy. „Nie, to nie gra De Ligta. Tutaj grasz nieszablonowo. Poza polem karnym” – napisał polski bramkarz. Portal „Ilposticipo” dodaje, że żarty z De Ligta są w szatni Juventusu normą. Koledzy śmieją się, że jest piątym bramkarzem Juve. Nazywają go też siatkarzem.

W ostatnich meczach, środkowemu obrońcy dopisuje szczęście: dotykał piłki rękę przed wyjazdem na reprezentacje w meczu z Torino i w spotkaniu Irlandia Północna – Holandia, ale w obu przypadkach sędziowie nie podyktowali rzutu karnego.