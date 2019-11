- Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Dziękuję LA Galaxy za to, że znów czuję, że żyję. Dziękuję fanom Galaxy - chcieliście Zlatana, dałem wam Zlatana. Nie ma za co. Historia toczy się dalej. A teraz wracajcie oglądać baseball - napisał Zlatan Ibrahimović na Twitterze, gdzie pożegnał się z fanami LA Galaxy, ale też i całej MLS, gdzie Szwed przez półtora roku strzelił 52 gole w 56 meczach.

Ibrahimović po odejściu z Los Angeles rozpoczął poszukiwanie nowego klubu. Prawdopodobnie klubu włoskiego, bo to właśnie do Włoch chce wrócić doświadczony Szwed, co potwierdzają słowa prezesa LA Galaxy. - Chce zakończyć karierę we Włoszech. Na to zasługuje i tego chce. Może Napoli, może Milan - przyznał Guillermo Barros Schelotto w rozmowie z radiem Kiss Kiss. - To niesamowity piłkarz, ale naprawdę nie mam pojęcia, jaki będzie jego kolejny krok - dodał.

Zlatan Ibrahimović rywalem Piątka?

Coraz więcej wskazuje na to, że Schelotto miał rację, a Ibrahimović rzeczywiście trafi do Włoch. Może też trafić do wspomnianego przez prezesa LA Galaxy, Milanu. Zdaniem "La Gazzetty dello Sport", szefowie mediolańskiego klubu, mającego w tym sezonie ogromne problemy ze skutecznością, przesłali już byłemu reprezentantowi Szwecji ofertę kontraktu. Umowa miałaby obowiązywać do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. Przez te 18 miesięcy Szwed miałby zarobić 6 mln euro.

Wydaje się, że taka oferta to najlepsze, co może otrzymać Ibrahimović. Bologna, która także jest zainteresowana jego sprowadzeniem, nie jest w staniem zaoferować takich pieniędzy żadnemu piłkarzowi. Napoli, także interesujące się 38-latkiem, podobną pensję co prawda byłoby w stanie zaproponować, ale stworzyłoby tym samym komin płacowy, którego chce uniknąć prezes klubu, Aurelio De Laurentiis.

Milan po przesłaniu oferty czeka na decyzję piłkarza i jego agenta, Mino Raioli. Jeśli Szwed wraz z menedżerem podejmie decyzję o jej przyjęciu, zostanie nowym zawodnikiem Rossonerich od stycznia. Wówczas będzie to dla niego powrót do klubu, dla którego w przeszłości rozegrał 85 spotkań, strzelając w nich 56 goli.