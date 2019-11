Wojciech Szczęsny w tym sezonie jest w bardzo dobrej formie. Jest numerem jeden w bramce Juventusu (czasami siada na ławce rezerwowych, ustępując miejsca Gianluigiemu Buffonowi), zagrał w 12 meczach i aż pięć razy zachował czyste konto. A w tym sezonie popisywał się takimi interwencjami:

REKLAMA

Władze Juventusu są zadowolone z jego występów. Jak podał we wtorek znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano Szczęsny przedłuży umowę z Juventusem do 2024 roku - oprócz niego nowe umowy mają podpisać także Juan Cuadrado (do 2022 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok) oraz Leonardo Bonucci (co już oficjalnie ogłoszono, ma umowę ważną do 2024 roku).

Wojciech Szczęsny w czołówce piłkarzy Serie A pod kątem zarobków

Według "Corriere dello Sport" Polak dostanie dużą podwyżkę. Jego agent Jonathan Barnett zagwarantował mu podwyżkę z 4 milionów euro rocznie aż do 7 milionów. Dzięki temu awansuje do czołowej 10 najlepiej zarabiających piłkarzy Serie A. Z zestawienia "La Gazzetty dello Sport" z września wynika, że 7 mln pozwala na ex aequo 7. pozycję wśród najlepiej zarabiających - Szczęsny miałby dostawać tyle, co Aaron Ramsey, jego klubowy kolega. Wyżej znajdują się Cristiano Ronaldo (31 mln), Matthijs De Ligt (8 mln + 4 w bonusach), Romelu Lukaku (7,5+1,5), Gonzalo Higuain (7,5), Paulo Dybala (7,3) oraz Adrien Rabiot (7+2).

Polak jest piłkarzem Juventusu od lipca 2017 roku. Do Włoch trafił za 14 milionów euro z Arsenalu. W barwach turyńskiego klubu rozegrał 74 spotkania, wpuścił 52 gole i 37 razy zachował czyste konto.