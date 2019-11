Ponad 40 ekspertów EPSN wybrało 250 najlepszych piłkarzy świata. Co ciekawe, zawodników nie wybierali oni z konkretnej listy. Zamiast tego mieli za zadanie stworzyć swoje wymarzone jedenastki, złożone z najlepszych - według nich - zawodników, ustawionych w formacji 4-3-3. Specjalna komisja zliczyła głosy i wyselekcjonowała 10 najczęściej wybieranych graczy w każdej kategorii.

Wojciech Szczęsny wśród najlepszych

Po raz pierwszy w gronie najlepszych bramkarzy świata znalazł się Wojciech Szczęsny. Polak zajął szóste miejsce, wyprzedzając m.in. Kepę Arrizabalagę, Hugo Llorisa, Davida de Geę i Andre Onanę. - Zawsze był postrzegany jako topowy bramkarz - w Arsenalu i na wypożyczeniu w Romie. Ale teraz gra co tydzień w Juventusie. Powrót starego mistrza, Gianluigiego Buffona nie zmienił tego, że Szczęsny jest pierwszym wyborem Maurizio Sarriego. Klub chce zatrzymać Polaka na kolejne pięć lat - czytamy w opisie 29-latka. Co ciekawe, zestawienie wygrał Alisson, obecnie grający w Liverpoolu. Wcześniej Brazylijczyk był jednak graczem Romy, w której pełnił funkcję zmiennika Szczęsnego. Szczęsny w tym sezonie imponuje formą i interwencjami. Jedną z najlepszych parad sezonu popisał się w spotkaniu z Milanem. Można ją zobaczyć w poniższym materiale wideo.

Najlepszym bramkarzem został wybrany Alisson, czyli... były rywal Szczęsnego. Obaj rywalizowali ze sobą o miano bramkarza numer jeden w Romie. Wtedy tę rywalizację wygrywał Polak, ale po jego transferze do Juventusu Brazylijczyk zaczął zachwycać, dzięki czemu przeszedł do Liverpoolu, z którym wygrał Ligę Mistrzów w poprzednim sezonie. - Najlepszy obecnie bramkarz na świecie siedział u mnie [Alisson w AS Romie] na ławce, a najlepszy bramkarz w historii siedzi u mnie na ławce obecnie [Gianluigi Buffon w Juventusie]. To oznacza, że jestem najlepszym bramkarzem na świecie i w historii - żartował we wrześniu Wojciech Szczęsny, doceniając klasę Alissona. Zdaniem Polaka najlepsi na świecie są Brazylijczyk właśnie, Marc-Andre ter Stegen i Jan Oblak, a eksperci ESPN zdają się podzielać jego zdanie.

Ranking najlepszych bramkarzy świata według ekspertów ESPN:

Alisson (Liverpool) Jan Oblak (Atletico Madryt) Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) Ederson (Manchester City) Manuel Neuer (Bayern Monachium) Wojciech Szczęsny (Juventus) Kepa Arrizabalaga (Chelsea) Hugo Lloris (Tottenham) David de Gea (Manchester United) Andre Onana (Ajax Amsterdam)

Robert Lewandowski w gronie najlepszych

W kategorii najlepszych środkowych napastników świata znalazł się Robert Lewandowski. Polak, który ostatnio zachwyca i bije kolejne rekordy, wygrać jej jednak nie zdołał. Lepszych od Polaka okazało się dwóch zawodników.