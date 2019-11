Wojciech Szczęsny jest w tym sezonie w bardzo dobrej formie. Polak jest numerem jeden w bramce Juventusu, zagrał w 12 meczach i aż pięć razy zachował czyste konto. A w tym sezonie popisywał się takimi interwencjami:

Władze mistrza Włoch są tak zadowolone z formy Polaka, że chcą mu zaoferować nowy kontrakt. Umowa dla Szczęsnego ma również zakończyć plotki o tym, że Juventus szuka nowego bramkarza. A reprezentant Polski ma być na lata numerem jeden w bramce 'Starej Damy'.

Znany z dużej sprawdzalności swoich informacji Fabrizio Romano przekazał na Twitterze, że Juventus przedłuży umowę z Polakiem do 2024 roku. Dodatkowo Juventus podpisze nowe umowy z Leonardo Bonuccim (również do 2024), a także z Juanem Cuadrado do 2022 roku, z opcją przedłużenia do 2023 roku.

Włosi nie chcą czekać. Wojciech Szczęsny przedłuża umowę

Obecna umowa Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa w 2021 roku. Ale Włosi nie chcą czekać i już teraz chcą przedłużyć współpracę z reprezentantem Polski. Gianluca Di Marzio, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy we Włoszech, podaje, że warunki nowego kontaktu są już ustalone, a Wojciech Szczęsny jest o krok od potwierdzenia go swoim podpisem.

Wojciech Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od lipca 2017 roku. Do Włoch trafił za 14 milionów euro z Arsenalu. W barwach turyńskiego klubu rozegrał 74 spotkania, wpuścił 52 gole i 37 razy zachował czyste konto.