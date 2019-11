W poprzednim sezonie Krzysztof Piątek, grając dla Genoi i Milanu, zdobył aż 30 bramek. 22 razy wpisywał się na listę strzelców w Serie A, z kolei osiem razy trafiał do bramki w Pucharze Włoch. W obecnych rozgrywkach idzie mu znacznie gorzej. Polak rozegrał już dwanaście meczów, ale strzelił zaledwie trzy ligowe gole, w tym dwa z rzutów karnych.

Jego słabsza dyspozycja przekłada się także na miejsce Milanu w lidze włoskiej. Zespół Stefano Pioliego zajmuje dopiero 14 miejsce w tabeli.

W rozmowie z "TVP Sport" Piątek opowiedział o różnicach między poprzednim sezonem, w którym 22 gole, a obecnymi, jak na razie nieudanymi dla Milanu, rozgrywkami. "Jestem spokojny. Takie rzeczy mnie nie ruszają. Nie ruszały mnie okładki w tamtym sezonie, gdy określano mnie papieżem piłki. Liczy się moje zdanie oraz opinie ludzi, z którymi współpracuję. Nie jest oczywiście tak, że wszystko robię dobrze, a winny jest brak szczęścia. W ostatnich meczach zdarzały mi się błędy, ale Messi, Ronaldo i inni najlepsi napastnicy również marnują sytuacje. Tak naprawdę straciłem kilka spotkań, bo drużyna próbowała dostosować się do systemu trenera Marco Giampaolo [szkoleniowiec został zwolniony w październiku- red.] - powiedział Piątek w rozmowie z "TVP Sport".

"Piątek wróci do dobrej gry"

I choć nawet "La Gazzetta dello Sport" umieściła Polaka wśród największych rozczarowań sezonu, to niektórzy wciąż mocno wierzą, że Polak się wkrótce przebudzi.

- Piątek to silny i zdeterminowany piłkarz, który wywarł wielki wpływ na włoski futbol i Genuę. Miał także dobry moment w AC Milan. Tam mu jednak nikt nie pomagał, a on jest graczem, który musi poprawić grę drużynową. Sytuacja, w jakiej jest zespół z Mediolanu mu nie pomaga, ale Piątek wróci do dobrej gry - mówił w rozmowie ze "Sky Sport" Giorgio Perinetti, były prezes Genoi.

Perinetti pracował w klubie do czerwca 2019 roku, a już miesiąc później Genoa zapłaciła Cracovii za napastnika około 4,5 mln euro.

Kolejny transfer?

Krzysztof Piątek może zostać wypożyczony z Milanu do Genoi i wrócić do klubu, z którego trafił na San Siro - informuje 'La Gazzetta dello Sport'. Polak miał dostać od swojego klubu ultimatum - jeżeli nie zacznie strzelać goli w pięciu następnych meczach, to zostanie odesłany na wypożyczenie.