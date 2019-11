- Napoli wciąż ma szansę na mistrzostwo, ponieważ sezon wystartował całkiem niedawno. Juventus jest oczywiście faworytem, ale niewykluczone, że tym razem kto inny wywalczy tytuł. Poza Napoli w stawce pozostają jeszcze Inter Mediolan czy AS Roma. W zbliżającej się kolejce czeka nas kolejny trudny sprawdzian, bowiem naszym rywalem będzie AC Milan. Jestem zadowolony ze swoich pierwszy miesięcy we Włoszech i uważam, że Napoli to jedna z najsilniejszych drużyn ligi - stwierdził Elif Elmas podczas konferencji poprzedzającej mecz el. ME Austria-Macedonia Północna. Władze SSC Napoli poinformowały, że młodego pomocnika może teraz spotkać... kara dyscyplinarna.

Dlaczego tak dyplomatyczna i pozbawiona kontrowersji wypowiedź Macedończyka wzbudziła w klubowych gabinetach ogromne wzburzenie? Jak się okazuje zawodnicy Napoli otrzymali zakaz rozmów z mediami na temat sytuacji w klubie ze Stadio San Paolo. A trzeba podkreślić, że atmosfera jest w nim niezwykle napięta.

- Możemy potwierdzić, że Elif Elmas rozmawiał z dziennikarzami nie uzyskując wcześniej zgody klubu. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań przeciwko graczowi - poinformował za pośrednictwem Twittera Nicola Lombardo, dyrektor ds. komunikacji w SSC Napoli.

Konflikt w ekipie wicemistrzów Włoch wybuchł z całą mocą po zremisowanym spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów z RB Salzburg (5 listopada). Reakcję łańcuchową uruchomiła decyzja prezesa Aurelio De Laurentiisa, który po meczu z Austriakami był tak zły, że tuż po jego zakończeniu udał się do szatni swojej drużyny, w której zakomunikował piłkarzom, że wszyscy mają wrócić klubowym autokarem do hotelu, ponieważ w środę rano rozpoczną karne zgrupowanie, trwające aż tydzień. Po tych słowach drużyna się zbuntowała. Piłkarze wsiedli do swoich samochodów i rozjechali się do domów, ignorując polecenie przełożonego. Zbuntował się także trener Carlo Ancelotti, który nie stawił się na pomeczowej konferencji prasowej, co było jego obowiązkiem.

