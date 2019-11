W meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów z Lokomotiwem Moskwa Cristiano Ronaldo opuścił boisko w 82. minucie, przy stanie 1:1. Ostatecznie Juventus zdołał wywalczyć 3 punkty w samej końcówce - w 93. minucie do siatki trafił Douglas Costa.

Sytuacja z udziałem Ronaldo powtórzyła się zaledwie po kilku dniach. W 55. minucie hitu Serie A między Juventusem a Milanem, Maurizio Sarri ponownie ściągnął Portugalczyka z placu gry. Na murawie zameldował się Paolo Dybala (moment zmiany można obejrzeć poniżej) i to właśnie reprezentant Argentyny zagwarantował "Starej Damie" komplet punktów.

Były zawodnik Realu Madryt był wyraźnie niezadowolony z decyzji trenera. Po zejściu z boiska 34-latek nie wrócił na ławkę rezerwowych tylko od razu udał się do szatni. Ba, jak twierdzi "Daily Mail" miał pod nosem powiedzieć "co za skurw***n" [w domyśle na temat Sarriergo]. Natomiast turyński "Tuttusport" informuje, że portugalscy eksperci od czytania z ruchu warg twierdzą, że Cristiano krzyknął "Porra caralho", co odpowiada angielskiemu: "What the f**k".

Cristiano Ronaldo o przedwczesnych zmianach. "To wy wywołujecie kontrowersje"

Podczas zgrupowania reprezentacji Portugalii, która w eliminacjach Euro 2020 mierzyła się z Litwą i Luksemburgiem, Ronaldo został zapytany o wspomniane, przedwczesne zmiany. - Tu nie można mówić o żadnych kontrowersjach. To wy próbujecie je wywoływać. Nie lubię być zmieniany, ale ostatnio czułem się trochę osłabiony - przez ostatnie trzy tygodnie nie grałem na maksimum swoich możliwości. Nadal nie jestem idealnej formie - stwierdził napastnik Juventusu.

- Nigdy nie odniosłem poważniejszych kontuzji. Jednak przy rozgrywaniu 50-60 meczów rocznie zdarza się, że odczuwam ból. Mimo takich problemów zawsze staram się pomóc klubowi i reprezentacji. Juventus jest liderem tabeli Serie A, a reprezentacja właśnie awansowała na mistrzostwa Europy. Spróbuję wrócić do pełni sił tak szybko jak to możliwe - dodał kapitan reprezentacji Portugalii.

W meczu 9. kolejki eliminacji ME z Litwą Ronaldo został zmieniony w 83. minucie, zdobywając wcześniej hat-tricka. W spotkaniu z Luksemburgiem 34-latek rozegrał pełne 90 minut i zanotował jedno trafienie.

