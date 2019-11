FC Barcelona ma już rozglądać się za następcą dla Gerarda Pique. Chociaż kontrakt 32-latka z klubem z Camp Nou wygasa dopiero latem 2022 roku, to Katalończycy już teraz chcą sprowadzić kogoś, kto stanie się liderem defensywy zespołu, gdy Pique odejdzie z klubu. Zdaniem włoskich mediów wybór klubu padł na Milana Skriniara.

REKLAMA

Barcelona miała już kontaktować się z przedstawicielami piłkarza, podobnie jak z osobami odpowiedzialnymi za karierę innego piłkarza Interu, Lautaro Martineza. Katalończycy mieli zaproponować Skriniarowi rolę następcy Pique. Słowak miałby początkowo pełnić rolę zmiennika Hiszpana, a gdy ten zdecyduje się odejść lub jego forma wyraźnie spadnie, to właśnie obecny zawodnik Interu miałby zająć jego miejsce.

Skriniar woli Real od Barcelony?

Taka propozycja miała jednak nie przypaść do gustu piłkarza. Skriniar chciałby od razu pełnić ważną rolę w zespole, dlatego jeśli zdecyduje się na opuszczenie Interu, to wolałby przenieść się do Realu Madryt, który również ma wyrażać nim zainteresowanie. Niezależnie od tego gdzie trafi słowacki stoper, nie będzie to tania transakcja. Mediolańczycy mają bowiem oczekiwać za Skriniara co najmniej 80 mln euro, czyli takiej kwoty, za jaką Leicester City sprzedało do Manchesteru United Harry'ego Maguire'a.

24-letni Skriniar w Interze gra od lata 2017 roku, kiedy trafił na San Siro z Sampdorii. W obecnym sezonie zawodnik wystąpił w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Pożegnanie Piszczka z kadrą. "Niesamowity pracuś, genialny piłkarz. To będzie niezapomniany wieczór"