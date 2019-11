- Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Dziękuję LA Galaxy za to, że znów czuję, że żyję. Dziękuję fanom Galaxy - chcieliście Zlatana, dałem wam Zlatana. Nie ma za co. Historia toczy się dalej. A teraz wracajcie oglądać baseball - napisał Zlatan Ibrahimović na Twitterze, gdzie pożegnał się z fanami LA Galaxy, ale też i całej MLS, gdzie Szwed przez półtora roku strzelił 52 gole w 56 meczach.

Ibrahimović po odejściu z Los Angeles rozpoczął poszukiwanie nowego klubu. Prawdopodobnie klubu włoskiego, bo to właśnie do Włoch chce wrócić doświadczony Szwed, co potwierdzają słowa prezesa LA Galaxy. - Chce zakończyć karierę we Włoszech. Na to zasługuje i tego chce. Może Napoli, może Milan - przyznał Guillermo Barros Schelotto w rozmowie z radiem Kiss Kiss. - To niesamowity piłkarz, ale naprawdę nie mam pojęcia, jaki będzie jego kolejny krok - dodał.

Ibrahimović odrzuci zakusy Napoli i Milanu?

Wiele wskazuje na to, że tym krokiem na pewno nie będzie przejście do wspomnianego Napoli lub Milanu. Ibrahimović negocjuje bowiem z Bologną, gdzie trenerem jest lubiany przez piłkarza Sinisa Mihajlović. Możliwe podpisanie umowy z byłym reprezentantem Szwecji potwierdził też dyrektor sportowy klubu. - Powiedział nam, że jest otwarty na taki pomysł - zdradził Riccardo Bigon. Ibrahimović i trener Mihajlović znają się z pracy w Interze Mediolan w latach 2006-2008. - Mają naprawdę silne osobiste relacje - dodał 48-latek.

- Jesteśmy zafascynowani pomysłem jego sprowadzenia. Oczywiście nie kontrolujemy sytuacji, bo wybór należy do piłkarza, więc czekamy na jego decyzję. Ibra na razie nie spieszy się z oceną otrzymanych ofert - zakończył dyrektor sportowy bolońskiego klubu.

