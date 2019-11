donarturos1 3 godziny temu Oceniono 6 razy 2

Wiedziałem, że jak obrońcy nauczą się Piątka, to już nie będzie taki dobry. Efekt zaskoczenia minął. To nie jest piłkarz w typie Lewandowskiego, bardziej nadaje się do słabszych drużyn grających z kontry niż do ataku pozycyjnego.