- Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Dziękuję LA Galaxy za to, że znów czuję, że żyję. Dziękuję fanom Galaxy - chcieliście Zlatana, dałem wam Zlatana. Nie ma za co. Historia toczy się dalej. A teraz wracajcie oglądać baseball - napisał Zlatan Ibrahimović na Twitterze, gdzie pożegnał się z fanami LA Galaxy, ale też i MLS, gdzie Szwed przez półtora roku strzelił 52 gole w 56 meczach.

38-latek nie zamierza kończyć przygody z piłką i wiele wskazuje na to, że powróci do którejś z czołowych europejskich lig. Jednym z bardziej prawdopodobnych kierunków jest włoska Serie A. Jak donosi angielski dziennik "Daily Mail" AC Milan chce zaproponować Ibrahimoviciowi zarobki na poziomie 4 milionów euro za sezon. Co istotne, zakontraktowanie Szweda ma być jedynie początkiem transferowej ofensywy Milanu.

Jak sugerują dziennikarze "Tuttosport" klub z San Siro pilnie poszukuje wzmocnień nie tylko w ataku, ale i w linii obrony, a na jego celowniku znaleźli się podobno: Merih Demiral (Juventus) i Zeki Celik (OSC Lille). By zaproponować Ibrahimoviciowi odpowiednio wysokie zarobki oraz sprowadzić któregoś ze wspomnianych obrońców, Milan gotów jest sprzedać 3 swoich zawodników. Mowa tu o: Ricardo Rodriguezie, Francku Kessiem i Fabio Borinim. Władze "Rossonerich" liczą, że po pozbyciu się tej trójki do klubowej kasy wpłynie około 60 milionów euro.

Ibrahimović dobrze zapisał się pamięci kibiców Milanu, którego barw bronił latach 2010-2012. W sezonie 2011/2012 wywalczył z mediolańskim klubem mistrzostwo kraju.

