Trzy gole w pierwszych 12 kolejkach, w tym dwa z rzutów karnych. To dorobek Krzysztofa Piątka w tym sezonie Serie A. Sezonie, który cały AC Milan rozpoczął słabo. Zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli. Nic dziwnego, że włoskie media nie pozostawiają suchej nitki na drużynie Stefano Piolego.

W miniony weekend AC Milan mierzył się na wyjeździe z Juventusem. Krzysztof Piątek opuścił murawę w 66. minucie. Jedynego gola we włoskim klasyku zdobył Paulo Dybala

Intensywnie krytykowani są również piłkarze mediolańskiego klubu. "La Gazzetta dello Sport" umieściła Piątka w gronie pięciu największych rozczarowań tego sezonu. Choć to żadne pocieszenie, znalazł się on w doborowym towarzystwie, bo oprócz Piątka dziennik wskazał na Fabio Quagiarellę (Sampdoria, król strzelców minionego sezonu), Kalidou Koulibaly'ego (Napoli), Alessandro Florenziego (AS Roma) i Diego Godina (Inter).

AC Milan nie punktuje, Krzysztof Piątek nie strzela. Reprezentant Polski odpowiedział na krytykę ze strony włoskich mediów

W rozmowie z "TVP Sport" Piątek opowiedział o różnicach między poprzednim sezonem, w którym 22 gole, a obecnymi, jak na razie nieudanymi dla Milanu, rozgrywkami. "Jestem spokojny. Takie rzeczy mnie nie ruszają. Nie ruszały mnie okładki w tamtym sezonie, gdy określano mnie papieżem piłki. Liczy się moje zdanie oraz opinie ludzi, z którymi współpracuję. Nie jest oczywiście tak, że wszystko robię dobrze, a winny jest brak szczęścia. W ostatnich meczach zdarzały mi się błędy, ale Messi, Ronaldo i inni najlepsi napastnicy również marnują sytuacje. Tak naprawdę straciłem kilka spotkań, bo drużyna próbowała dostosować się do systemu trenera Marco Giampaolo [szkoleniowiec został zwolniony w październiku- red.] - powiedział Piątek w rozmowie z "TVP Sport".

"Wydaje mi się, że obecnie obrywam za cały Milan. Cokolwiek się dzieje, Piątek i tak musi zdobyć bramkę. Nawet wówczas, gdy wygrywamy, a ja nie trafię, od razu padają pytania, dlaczego nie strzeliłem. Muszę teraz wszystkim udowadniać, że się mylą ze swoimi opiniami. Nie mam z tym jednak problemu" - stwierdził reprezentant Polski.

Po przerwie reprezentacyjnej Milan zmierzy się w Serie A z aktualnym wicemistrzem kraju SSC Napoli. Spotkanie 13. kolejki zostanie rozegrane 23 listopada (godz. 18:00).

