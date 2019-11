Konflikt w Napoli wybuchł z całą mocą po zremisowanym spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów z RB Salzburg (5 listopada). Reakcję łańcuchową uruchomiła decyzja prezesa Aurelio De Laurentiisa, który po meczu z Austriakami był tak zły, że tuż po jego zakończeniu udał się do szatni swojej drużyny, w której zakomunikował piłkarzom, że wszyscy mają wrócić klubowym autokarem do hotelu, ponieważ w środę rano rozpoczną karne zgrupowanie, trwające aż tydzień.

Po tych słowach drużyna się zbuntowała. Piłkarze wsiedli do swoich samochodów i rozjechali się do domów, ignorując polecenie przełożonego. Zbuntował się także trener Carlo Ancelotti, który nie stawił się na pomeczowej konferencji prasowej, co było jego obowiązkiem.

Katarczycy złożyli ofertę za SSC Napoli. Kwota? 560 milionów euro

Włoskie media donosiły również o tym, że w przypływie złości, De Laurentiis chciał zwolnić obecnego szkoleniowca "Azzurrich", jednak odwiedli go od tego klubowi prawnicy. Z kolei piłkarze mają już wkrótce otrzymać wysokie kary finansowe za niesubordynację po meczu LM.

Burza w Napoli zdaje się nie mieć końca. Jak donosi angielskie "Daily Mail" (informację podała na swoich łamach też "la Repubblica") do De Laurentiisa zgłoszono się już z propozycją kupna klubu. Ofertę opiewającą na 560 milionów euro mieli złożyć członkowie panującej w Katarze rodziny Al-Thani. Co ciekawe, kilka miesięcy temu Katarczycy byli zainteresowani kupnem AS Romy.

Przypomnijmy, że De Laurentiis, który rządzi w Napoli od 2004 roku, jest też właścicielem innego włoskiego klubu - FC Bari.

