Trzy gole w pierwszych 12 kolejkach, w tym dwa z rzutów karnych. To dorobek Krzysztofa Piątka w tym sezonie Serie A. Sezonie, który cały AC Milan rozpoczął słabo. Zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli.

REKLAMA

Milan ma wiele problemów, ale najpoważniejszym z nich jest skuteczność. W Genoi każde kopnięcie Polaka kończyło się golem. W Milanie najpierw trochę wyhamował, a jesienią całkiem się zaciął. Zmarnował wiele niesamowitych okazji. Nie jest sobą

- czytamy w argumentacji "La Gazzetty dello Sport", która umieściła Piątka w gronie pięciu największych rozczarowań tego sezonu. Choć to żadne pocieszenie, znalazł się on w doborowym towarzystwie, bo oprócz Piątka dziennik wskazał na Fabio Quagiarellę (Sampdoria, król strzelców minionego sezonu), Kalidou Koulibaly'ego (Napoli), Alessandro Florenziego (AS Roma) i Diego Godina (Inter).

Wojciech Szczęsny bohaterem Juventusu! Krzysztof Piątek znowu bez gola

Milan stracił wiarę w Piątka?

Mario Mandzukić z Juventusu lub Dries Mertens z Napoli - zdaniem "Tuttosport" jeden z tych zawodników w zimowym oknie transferowym trafi do Milanu. Szefowie "Rossonerich" szukają piłkarza, który rozwiąże problem nieskuteczności drużyny, z którym nie radzą sobie Piątek, ale także drugi napastnik - Rafael Leao.

"Tuttosport" przypomina również. że cały czas możliwy jest powrót Zlatana Ibrahimovicia. Szwed odszedł z Los Angeles Galaxy, ale nie znalazł jeszcze nowego pracodawcy. Jego powrót mogłyby umożliwić dobre relacje władz klubu z Mino Raiolą, agentem doświadczonego Szweda.