3,5 roku minęło od transferu Paula Pogby z Juventusu do Manchesteru United. W sierpniu 2016 roku "Czerwone Diabły" zapłaciły za francuskiego pomocnika 105 mln euro. Francuzowi od początku drugiej przygody z United [Pogba jest wychowankiem Manchesteru - przyp. red.] nie wiedzie się jednak zbyt dobrze. Pomocnik jest niezadowolony z gry angielskiego zespołu, a w dodatku często jest krytykowany.

Pogba niebawem może zmienić klub! "Nie jest zadowolony z pobytu w Manchesterze"

Już latem mówiło się o tym, że Pogba może opuścić Manchester. Jego pozyskaniem interesował się m.in. Real Madryt, którego trener, Zinedine Zidane, bardzo chciał sprowadzić swojego rodaka. Do transferu jednak nie doszło, a biorąc pod uwagę inne, kosztowne transfery "Królewskich" wątpliwe, by zimą ponownie spróbowali oni wykupić 26-latka. Zrobić może to jednak jego były klub. Zdaniem "La Gazettta dello Sport" Juventus mocno interesuje się ściągnięciem Pogby. "Pogba nie jest zadowolony z pobytu w Manchesterze United. Cały czas chce wrócić do Włoch, gdzie doskonale czuł się w Juventusie" - czytamy na łamach największego włoskiego dziennika.

Zdaniem "LGdS" w transferze Pogby do Juventusu kluczową rolę może odegrać jego agent, Mino Raiola. "Robi wszystko, żeby jak najszybciej sfinalizować powrót Pogby do Turynu. Juventus jest w tej chwili jedynym zespołem, który chce reprezentanta Francji" - czytamy.

Pogba w tym sezonie rozegrał zaledwie sześć spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył dwie asysty. Od połowy września piłkarz nie trenuje ze względu na kontuzję stawu skokowego.