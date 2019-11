To już drugi sezon dla Carlo Ancelottiego w Neapolu. Gra drużyny miała się poprawić względem zeszłego sezonu, w którym Napoli zostało wicemistrzem. Tymczasem jest na odwrót. Napoli gra coraz gorzej. Po 12 kolejkach Serie A klub ma zaledwie 19 punktów i zajmuje dopiero siódmą lokatę w lidze. Lepiej wygląda sytuacja w Lidze Mistrzów, gdzie Napoli jest wiceliderem grupy F i ma duże szanse na awans do fazy pucharowej.

Ale kibiców nie martwią jedynie słabe wyniki, ale i to, co widzą na boisku. Napoli gra bez polotu. Bez polotu do którego przyzwyczaiła nas drużyna Maurizio Sarriego, poprzedniego szkoleniowca. Szczególnie zawodzi defensywa wicemistrzów Włoch. Problemem wydaje się także brak jasnej hierarchii w zespole. Ancelotti nieustannie rotuje składem i trudno odgadnąć: kto jest piłkarzem pierwszoplanowym, a kto tylko rezerwowym. W dodatku wielu zawodników - w tym Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik - myślą o opuszczeniu klubu.

Jeśli w meczu z Milanem i z Liverpoolem nie poprawi się gra Napoli, to - zdaniem Sport Mediaset - Ancelotti zostanie zwolniony. Jednym z jego potencjalnym następców ma być Gennaro Gattuso, były trener Milanu. Wybór Gattuso byłby zaskakujący, bo to szkoleniowiec, który kładzie nacisk na defensywę, a prezes Napoli zawsze promował ofensywny futbol.