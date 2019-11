segregator-a5 godzinę temu Oceniono 5 razy -1

A dokąd te panienki chcą odejść? Do Barcelony, do Liverpoolu? To bardziej na okoliczność zgrupowania wysmażone brednie, żeby coś wokół tych gwiazdorów się działo. Jeden i drugi może mówić o szczęściu, że jest tam, gdzie jest i cały czas jest. W szanującym się klubie ten duecik trafiłby na zsyłkę.