W 11. kolejce Serie A doszło do klasyku Serie A z udziałem Juventusu i Milanu. Aktualni mistrzowie Włoch, nie bez problemów, pokonali "Rossonerich" 1:0. Jedynego gola w meczu zdobył Paulo Dybala.

Serie A. Juventus - Milan 1:0. Gol Dybali [ELEVEN SPORTS]

W Turnie pojawiła się grupa kibiców z Polski, zrzeszonych w Milan Club Polonia, czyli jedynym oficjalnym fanklubie Milanu w Polsce. Polscy fani mieli jednak spore problemy z wejściem na Allianz Stadium. Wszystko przez flagę z podobizną Krzysztofa Piątka. Napastnik "Rossonerich" został na niej przedstawiony z rewolwerem, co jest oczywistym nawiązaniem do jego charakterystycznej "cieszynki".

Polscy fani nie mogli wejść na stadion Juventusu. Powodem flaga z wizerunkiem... Krzysztofa Piątka

"Nie przepuścili nas na standardowej kontroli przed wejściem na sektor, ponieważ powiedzieli, że flaga jest niezgodna z regulaminem stadionowym i zawiera zabronione symbole. Nie pomogły nasze tłumaczenia, że jeździmy z nią prawie od roku na różne włoskie stadiony i nigdy nie ma z nią problemów, jak również to, że w kwietniu tego roku weszliśmy z nią na ten sam stadion przechodząc normalną kontrolę, że symbolizuje ona po prostu rewolwerowca i cieszynkę Piątka. Szef policji pozostawał niewzruszony na nasze tłumaczenia - powiedział w rozmowie z "WP Sportowymi Faktami" Roman Sidorowicz, prezes Milan Club Polonia.

Ostatecznie polscy fani weszli na turyński stadion, jednak już bez transparentu. Przypomnijmy, że sposób celebracji goli przez Piątka był szeroko komentowany również po meczu reprezentacji Polski z Izraelem. Powodem dyskusji był fakt, że po trafieniu do siatki 24-latek zrezygnował ze słynnego "odpalania" pistoletów, choć do tej pory robił to regularnie. - Mamy szacunek do każdego przeciwnika, wiadomo jaka w Izraelu jest polityka i zachowałem się z szacunkiem do rywala - powiedział Piątek po meczu eliminacji Euro 2020.

