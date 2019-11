Była 54. minuta niedzielnego hitu ligi włoskiej, w którym Juventus podejmował na własnym boisku Milan. Turyńczycy byli zdecydowanym faworytem spotkania, ale rywale z Krzysztofem Piątkiem w składzie pokazali się z zaskakująco dobrej strony. Gospodarze długo męczyli się z mediolańczykami, a Cristiano Ronaldo nie mógł poradzić sobie z ich obrońcami. Nie mógł sobie poradzić z nimi na tyle, że został zmieniony przez Maurizio Sarriego, który w miejsce Portugalczyka na boisko wstawił Paulo Dybalę.

O tym, że była to decyzja bardzo trafna przekonaliśmy się niecałe 20 minut później, gdy Dybala mocnym strzałem prawą nogą pokonał Gianluigiego Donnarummę, dając "Starej Damie" zwycięstwo. - Podobała mi się nasza zespołowa postawa. Musimy jednak poprawić się w niektórych aspektach, bo popełniliśmy zbyt wiele błędów - łatwo oddawaliśmy rywalom przestrzeń i piłkę - powiedział po zakończeniu meczu Maurizio Sarri.

I po chwili dodał, wyjaśniając powody zdjęcia Cristiano Ronaldo, który wściekły udał się z boiska prosto do szatni (sytuację można zobaczyć w poniższym materiale wideo). - To naturalne, że zawodnik będzie zirytowany w momencie schodzenia z boiska. Szczególnie, że ciężko pracował, aby na nim być. W ciągu ostatniego miesiąca Ronaldo miał jednak problemy z kolanem. Chciałbym mu podziękować, ponieważ wykazał się wielkim poświęceniem, grając w trudnej sytuacji. Zrobił wszystko co możliwe, aby wystąpić, ale widziałem, że nie czuje się dobrze i pomyślałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana.

- Kontuzja wpływa na występy Ronaldo. Obecnie nie jest on w najwyższej formie, ale stara się dawać z siebie wszystko. Dlatego był zły po zmianie. Ale mnie martwiłoby bardziej, gdyby zmiana go nie zdenerwowała - zakończył Sarri.