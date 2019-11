- W tym momencie Cristiano nie jest w najwyższej formie. W ostatnich dniach miał problem z kolanem, więc zdecydował się bardziej obciążać mięsień przywodziciela. Jeszcze przed przerwą było widać, że jest poirytowany, ponieważ odczuwał ból. Wykonywał sprinty w sposób, którego nie chciałbym widzieć, więc zdecydowałem się na zmianę, aby nie podejmować ryzyka - oznajmił Maurizio Sarri, gdy przedwcześnie zdjął z boiska Ronaldo w meczu Ligi Mistrzów z Lokomotiwem Moskwa (2:1).

REKLAMA

Taka sytuacja bardzo rzadko się zdarza, by Ronaldo nie grał całego spotkania. W barwach Juve tylko trzykrotnie przedwcześnie opuścił boisko. W niedzielę zanotowaliśmy czwarty taki przypadek. Portugalczyk schodząc z murawy nie wyglądał na szczęśliwego. Ronaldo nie wrócił na ławkę rezerwowych, tylko od razu udał się do szatni. Jak tam razem Sarri wyjaśni powody, dla których zdjął CR7 z boiska już w 54. minucie (zmienił go Paulo Dybala)?

Zobacz piękny gol Lewandowskiego:

Trzeba dodać, że Portugalczyk nie rozgrywał dobrego meczu, a Argentyńczyk zapewnił zwycięstwo nad Milanem w 78. minucie. Dla Dybali była to piąta bramka w tym sezonie, w tym trzecia w Serie A.

Juventus dzięki wygranej został liderem Serie A i po 12. kolejkach ma 32 punkty. Milan ma 13 "oczek" i jest 14. w tabeli. Paradoks polega na tym, że Milan, choć przegrał aż trzy z czterech ostatnich meczów, to od miesiąca gra lepiej niż za kadencji Marco Giampaolo. Stefano Pioli może być dumny ze swoich zawodników po niedzielnym spotkaniu. Gdyby nie wspaniała dyspozycja Wojciecha Szczęsnego, Juventus by nie wygrał tego meczu.