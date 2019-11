Chociaż przed meczem zdecydowanym faworytem był Juventus, który wyprzedzał Milan w tabeli aż o 16 punktów, to na boisku różnicy na korzyść mistrzów Włoch nie było widać. Co więcej, do przerwy to goście sprawiali lepsze wrażenie i gdyby nie doskonała postawa Wojciecha Szczęsnego, to oni prowadziliby w Turynie.

REKLAMA

W 17. minucie znakomitą szansę zmarnował Krzysztof Piątek. Napastnik reprezentacji Polski powinien zdobyć bramkę po znakomitym dośrodkowaniu Suso, jednak nieczysto trafił w piłkę głową w polu karnym i uderzył obok słupka. Osiem minut później błysnął Szczęsny. Nasz bramkarz popisał się kapitalną paradą po uderzeniu głową Lucasa Paquety.

Na początku drugiej połowy boisko opuścił Cristiano Ronaldo, którego zmienił Paulo Dybala. To dopiero czwarty raz, od kiedy Portugalczyk gra w Juve, gdy przedwcześnie schodzi z murawy. Ronaldo był tak wściekły, że nie wrócił na ławkę rezerwowych a bezpośrednio do szatni. W 66. minucie boisko opuścił także Krzysztof Piątek, którego zmienił Rafael Leao.

Polak dochodził do okazji strzeleckich, ale je marnował. I wciąż na swym koncie ma tylko trzy gole ligowe. Jedyny gol w tym meczu padł w 78. minucie, gdy Gianluigiego Donnarummę pokonał Dybala. Dla Argentyńczyka była to piąta bramka w tym sezonie, w tym trzecia w Serie A.

Pod koniec meczu Milan miał kilka okazji (m.in. dwukrotnie groźnie strzelał Hakan Calhanoglu), ale w kapitalnej formie był Szczęsny.

Juventus dzięki wygranej został liderem Serie A i po 12. kolejkach ma 32 punkty. Milan ma 13 "oczek" i jest 14. w tabeli. Paradoks polega na tym, że Milan, choć przegrał aż trzy z czterech ostatnich meczów, to od miesiąca gra lepiej, niż za kadencji Marco Giampaolo. Stefano Pioli może być dumny ze swoich zawodników po niedzielnym spotkaniu.