Przed tygodniem piłkarze AC Milan ponownie zawiedli kibiców zgromadzonych na San Siro. W 11. serii gier "Rossoneri" mierzyli się z SS Lazio. W 24. minucie strzelanie rozpoczął Ciro Immobile. 4 minuty później piłkę - przy dużym udziale Krzysztofa Piątka - do własnej bramki skierował obrońca rzymian Bastos. Do przerwy wynik spotkania nie uległ już zmianie. Po obiecujących 45 minutach, w drugiej połowie podopieczni Stefano Piolego zdecydowanie spuścili z tonu. Zawodnicy Lazio również nie rozgrywali wybitnego spotkania, jednak potrafili wykorzystać błąd defensywy Milanu (zrobił to Joaquin Correa) i wywieźć z San Siro 3 punkty.

Serie A. AC Milan - Lazio 1:2. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Zespół Krzysztofa Piątka przystąpi do niedzielnego starcia z Juventusem jako 13. drużyna włoskiej ekstraklasy. Milan ma na koncie zaledwie 13 punktów, o 16 mniej niż ich jego dzisiejszy rywal. Natomiast jeśli "Stara Dama" pokona dziś mediolańczyków, wróci na pozycję lidera tabeli - po sobotnim zwycięstwie z Hellas Verona na szczycie zestawienie jest obecnie Inter (32 pkt). W poprzedniej kolejce Serie A Juventus, z Wojciechem Szczęsnym w bramce, zwyciężył w derbach Turynu 1:0. Jedynego gola w starciu z Torino zdobył Matthijs de Ligt.

Z mistrzami Włoch Milan ma zagrać w nowym ustawieniu: 3-4-1-2. Ten wariant był ostatnio ćwiczony na treningach. Dzięki niemu odblokować ma się Piątek, co pomoże całej drużynie. - Sposobem na jak najlepsze wykorzystanie Piątka jest stworzenie mu dużej liczby okazji do strzelenia goli. Wierzę w niego. To dobry napastnik i ma duży potencjał. W ataku pomogą mu Suso i Hakan Calhanoglu - mówi Pioli.

Poprzednie spotkanie Juventusu z Milanem zostało rozegrane 6 kwietnia, w ramach 31. kolejki sezonu 2018/2019. Strzelanie na Allianz Stadium rozpoczął wówczas Krzysztof Piątek, jednak po golach Paulo Dybali i Moise Keana, to gospodarze mogli cieszyć się z 3 punktów.

Juventus - AC Milan. Gdzie i o której godzinie obejrzeć transmisję hitu 12. kolejki Serie A? TV, stream online, na żywo

Transmisję TV niedzielnego spotkania Juventusu z AC Milan przeprowadzi Eleven Sports 1. W Internecie hit 12. kolejki Serie A będzie można śledzić na stronie elevensports.pl, w aplikacji Eleven Sports oraz na platformach: NC+GO, Ipla, WP Pilot oraz Player.pl. Studio rozpocznie się o godz. 20:00, a na Allianz Stadium przeniesiemy się o godz. 20:40.

