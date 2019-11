Kolejna wpadka Napoli

Napoli zmierzyło się w sobotni wieczór z Genoą, która jest tuż nad strefą spadkową w Serie A. Wydawało się, że gospodarze łatwo ograją były zespół Krzysztofa Piątka. Niespodziewanie wicemistrzowie Włoch nie zdołali strzelić rywalom ani jednego gola i zremisowali to spotkanie 0:0. Sytuacja Napoli w tabeli ligi włoskiej jest coraz gorsza. Piłkarze Carlo Ancelottiego są na siódmym miejscu w lidze, a w niedzielę może ich wyprzedzić jeszcze Fiorentina. Do prowadzącego Interu Mediolan Napoli traci już 12 punktów.

W meczu z Genoą wystąpił tylko Piotr Zieliński. Grał 90 minut, ale nie pomógł kolegom w pokonaniu gości. Arkadiusz Milik nie znalazł się w składzie na ten mecz z powodu problemów zdrowotnych.

Ancelotti w końcu zostanie zwolniony?

To kolejna wpadka Napoli w ostatnich dniach. We wtorek wicemistrzowie Włoch zremisowali (1:1) z Red Bull Salzburg w Lidze Mistrzów. Wciąż nie są pewni wyjścia z grupy, a w następnej kolejce LM zagrają z Liverpoolem. Po spotkaniu z Austriakami prezes Napoli Aurelio De Laurentiis wpadł w szał. Był tak wściekły, że rozważał natychmiastowe zwolnienie Carlo Ancelottiego. Odradzili mu to jednak jego prawnicy, którzy mieli wręcz błagać De Laurentiisa, by się dwa razy zastanowił na konsekwencjami - m.in. uświadamiali prezesowi, że i tak będzie musiał dalej płacić pensję Ancelottiemu, którego kontrakt z Napoli wygasa w czerwcu 2021 r. Pytanie, jak długo prezes Napoli wytrzyma przy obecnej formie jego drużyny.