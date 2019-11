Milan gra fatalnie w tym sezonie. Jest dopiero na 13. miejscu w tabeli Serie A. Drużyna z Mediolanu strzeliła w lidze tylko 11 goli. Najlepszym jej strzelcem jest Krzysztof Piątek, ale to marne pocieszenie, bo Polak trafił do tej pory tylko trzy razy. W najbliższym meczu będzie o to niezwykle trudno, bo Milan w niedzielę zmierzy się z Juventusem.

Z mistrzami Włoch zespół Stefano Pioliego ma zagrać w nowym ustawieniu: 3-4-1-2. Ten wariant był ostatnio ćwiczony na treningach. Dzięki niemu odblokować ma się Piątek, co pomoże całej drużynie. - Sposobem na jak najlepsze wykorzystanie Piątka jest stworzenie mu dużej liczby okazji do strzelenia goli. Wierzę w niego. To dobry napastnik i ma duży potencjał. W ataku pomogą mu Suso i Hakan Calhanoglu - mówi Pioli.

- Proszę fanów, aby nas wspierali, nawet w tych najtrudniejszych chwilach - dodał szkoleniowiec Milanu.