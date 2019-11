Don Garber był gościem programu na antenie ESPN. W trakcie rozmowy stwierdził, że AC Milan stara się pozyskać do swojego klubu Zlatana Ibrahimovicia, występującego dotychczas w Los Angeles Galaxy w lidze MLS. Umowa Szweda kończy się jednak z końcem tego roku, co otwiera przed nim szansę na powrót do Europy.

REKLAMA

Robert Lewandowski w tym sezonie jest w fenomenalnej formie. Legendarny bramkarz Manchesteru Peter Schmeichel jest jednak zły na jedną decyzję Polaka:

Jeśli Ibrahimović trafi do Milanu, będzie to zła informacja dla Krzysztofa Piątka. Szwed, który występował w ekipie "Rossonerich" w latach 2010-2012, popisywał się kapitalną skutecznością. W 31 meczach zakończonego sezonu MLS strzelił 31 bramek i zanotował 8 asyst.

Krzysztof Piątek tak dobrą formą nie imponuje. W 11 meczach Serie A zdobył zaledwie 3 bramki, z czego aż dwie po rzutach karnych. Z tego powodu Polak rozpoczynał kolejne spotkania na ławce rezerwowych. W dwóch ostatnich, przeciwko SPAL i Lazio, zagrał pełne 90 minut, jednak nie był w stanie strzelić gola.