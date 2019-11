Wynikiem 1:1 zako鎍zy這 si wtorkowe spotkanie 4. kolejki Ligi Mistrz闚, w kt鏎ym Napoli podejmowa這 na w豉snym boisku Red Bull Salzburg. Remis oznacza, 瞠 neapolita鎍zycy wci捫 musz walczy o awans do fazy pucharowej rozgrywek (zwyci瘰two we wtorek zagwarantowa這by im wyj軼ie z grupy).

Brak zwyci瘰twa i zapewnienia awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrz闚 rozw軼ieczy prezesa Napoli, Aurelio De Laurentiisa. 70-latek po wtorkowym meczu by tak z造, 瞠 tu po jego zako鎍zeniu uda si do szatni swojej dru篡ny, w kt鏎ej zakomunikowa pi趾arzom, 瞠 wszyscy maj si wr鏂i klubowym autokarem do hotelu, poniewa w 鈔od rano rozpoczn karne zgrupowanie, trwaj帷e a tydzie. Po tych s這wach dru篡na si zbuntowa豉. Pi趾arze wsiedli do swoich samochod闚 i rozjechali si do dom闚, ignoruj帷 polecenie prze這穎nego. Zbuntowa si tak瞠 trener Carlo Ancelotti, kt鏎y nie stawi si na pomeczowej konferencji prasowej, co by這 jego obowi您kiem. Przez to UEFA na這篡 na Napoli kar finansow.

Napoli wyda這 oficjalny komunikat w zwi您ku z zachowaniem pi趾arzy po meczu z RB Salzburg

Kilka godzin po opublikowaniu przez w這skie media informacji o zamieszaniu, jakie zapanowa這 w Napoli, klub wyda oficjalny komunikat. - W odniesieniu do zachowania zawodnik闚 po wtorkowym meczu z RB Salzburg, klub b璠zie chroni swoje prawa na poziomie ekonomicznym, kapita這wym, wizerunkowym i dyscyplinarnym we wszystkich w豉軼iwych jurysdykcjach - czytamy na oficjalnej stronie internetowej neapolita雟kiego klubu.

Co ciekawe, prezes Napoli podj掖 decyzj, 瞠 za kary indywidualne dla zawodnik闚 b璠zie odpowiada Ancelotti, kt鏎y nie stawi si na pomeczowej konferencji. W dodatku w豉dze klubu og這si造 cisz medialn. Na razie nie wiadomo, do kiedy ona potrwa. Wiadomo jednak, 瞠 jej z豉manie b璠zie surowo karane. Napoli znane jest z surowych zasad dotycz帷ych udzielania wywiad闚 i wypowiadania si na temat klubu. W dodatku zazwyczaj przypisuje sobie pe軟e prawo do dysponowania wizerunkiem zawodnik闚.