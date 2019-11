Wynikiem 1:1 zakończyło się wtorkowe spotkanie 4. kolejki Ligi Mistrzów, w którym Napoli podejmowało na własnym boisku Red Bull Salzburg. Remis oznaczał, że neapolitańczycy wciąż muszą walczyć o awans do fazy pucharowej rozgrywek (zwycięstwo we wtorek zagwarantowałoby im wyjście z grupy).

Brak zwycięstwa i zapewnienia awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów rozwścieczył prezesa Napoli, Aurelio De Laurentiisa. 70-latek po wtorkowym meczu był tak zły, że tuż po jego zakończeniu udał się do szatni swojej drużyny, w której zakomunikował piłkarzom, że wszyscy mają się wrócić klubowym autokarem do hotelu, ponieważ w środę rano rozpoczną karne zgrupowanie, trwające aż tydzień. Po tych słowach drużyna się zbuntowała. Piłkarze wsiedli do swoich samochodów i rozjechali się do domów, ignorując polecenie przełożonego. Zbuntował się także trener Carlo Ancelotti, który nie stawił się na pomeczowej konferencji prasowej, co było jego obowiązkiem. Przez to UEFA nałoży na Napoli karę finansową.

Trener Milika i Zielińskiego może zostać zwolniony jeszcze w środę! Coraz większe zamieszanie w Napoli

Sprawa wewnętrznego konfliktu została szybko nagłośniona przez włoskie media, które poinformowały o tym, że zawodnicy Napoli zostaną za swoje zachowanie ukarani. To jednak dopiero początek, bo najdotkliwiej całą sytuację może odczuć wspomniany Ancelotti. Dziennikarze "La Gazetta dello Sport", a także Raffaele Auriemma z Mediaset informują bowiem, że trener drużyny Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika, przez stanięcie po stronie piłkarzy, może zostać zwolniony ze stanowiska jeszcze w środę.

Do informacji włoskich dziennikarzy, swoje wiadomości dodają także ich argentyńscy koledzy z Fox Sports, którzy twierdzą, że Ancelotti ma już przygotowaną "opcję rezerwową" na wypadek zwolnienia z Napoli. Ich zdaniem, doświadczony Włoch mógłby przejąć Boca Juniors, z którym niebawem pożegnać ma się Gustavo Alfaro.