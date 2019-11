Arturo Vidal rozegrał w tym sezonie 10 spotkań, ale na murawie przebywał zaledwie 363 minuty. W tym czasie udało mu się strzelić trzy gole i zanotować jedną asystę. - Zrobię wszystko, by nie odchodzić z Barcelony i będę pracował ciężko, by mieć udział w naszych sezonowych celach. Ale nie jestem tu szczęśliwy. Mój moment jeszcze nie nadszedł. Będę ciężko pracował, by wywalczyć sobie miejsce w składzie - powiedział Vidal kilka tygodni temu. Jego sytuację chce wykorzystać Inter Mediolan. Antonio Conte nie może narzekać na swoich pomocników, bo Stefano Sensi, Marcelo Brozović i Nicolo Barella grają dobrze, ale przydałaby im się kolejny konkurent, bo Inter chce walczyć o scudetto z Juventusem.

REKLAMA

Conte współpracował z Vidalem w Juventusie. - Doświadczyłem wielu znakomitych chwil z Conte. Dzięki niemu stałem się jednym z najlepszych na świecie. W piłce nożnej najważniejsze jest zaufanie. Jeśli trener w ciebie wierzy, to pozwala ci to rosnąć i grać dużo lepiej - powiedział niedawno Chilijczyk.

I spójrzmy na liczby. Vidal pod wodzą Conte rozegrał 111 meczów, w których strzelił aż 34 gole i zanotował 19 asyst. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 15 milionów euro, co nie byłoby problemem dla Interu. Jeśli Vidal jednak nie odejdzie z Barcy, to być może mediolański klub postara się ściągnąć Nemanję Maticia, z którym Conte pracował w Chelsea.