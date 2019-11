W ostatnich tygodniach Arkadiusz Milik jest w świetnej formie. Po raz pierwszy odkąd pojawił się we Włoszech, trafiał do siatki w czterech meczach z rzędu. Po meczu z Romą, mimo porażki, był jednym z najlepiej ocenianych piłkarzy Carlo Ancelottiego.

O przyszłości Milika sporo spekulowano podczas ostatniego okna transferowego, gdyż jego umowa kończy się już za półtora roku. Wygląda na to, że nie będzie problemów z jej przedłużeniem. - Rozmawiamy z przedstawicielami Milika. Chcemy przedłużyć z nim kontrakt, a on chce u nas zostać – zdradził kilka dni temu dyrektor sportowy klubu Cristiano Giuntoli, w rozmowie ze "Sky Sport"

Zobacz gola Arkadiusza Milika w meczu z Romą:

Milik dostanie sporą podwyżkę

Według „Calciomercato.com” Milikowi odpowiada oferta, którą złożył mu klub. Jego zarobki miałby wzrosnąć o milion euro – do 3,5 za sezon. To sprawi, że Polak będzie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w klubie: za Kalidou Koulibalym, który zarabia 6 mln euro, za Hirvingiem Lozano, Lorenzo Insignie (po 4,5 mln euro), Driesem Mertensem i Kostasem Manolasem (po 4 mln). Tyle samo co Milik, już teraz zarabia Wojciech Szczęsny. Informacje o zarobkach piłkarzy w Serie A, co roku podaje "La Gazzetta dello Sport".

Arkadiusz Milik przeszedł do Napoli w sierpniu 2016 roku za około 32 miliony euro. Podpisał wtedy pięcioletnią umowę, która obowiązuje do dziś. W dwóch pierwszych sezonach Milik częściej się jednak leczył, niż biegał po boisku. Wszystko z powodu dwukrotnego zerwania więzadeł w kolanie. Dopiero w poprzednim sezonie reprezentant Polski pokazał pełnię możliwości. W 47 występach Milik strzelił 20 goli, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole Carla Ancelottiego. W obecnych rozgrywkach napastnik zagrał w siedmiu meczach i zdobył pięć bramek.