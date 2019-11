Przygoda Zlatana Ibrahimovicia z amerykańską piłką dobiegła końca. Drużyna LA Galaxy nie zakwalifikowała się do finału play-offów Major League Soccer, co oznacza dla niej koniec sezonu. Szwed najprawdopodobniej nie przedłuży kontraktu z drużyną z Los Angeles i opuści Stany Zjednoczone.

Kilka dni temu pojawiła się sensacyjna informacja, że Zlatan może dołączyć do drużyny włoskiej Bolonii. Okazuje się, że plotki te mają potwierdzenie w faktach.

- Ibrahimović chce do nas dołączyć ze względu na obecność Sinisy Mihajlovicia - mówi dyrektor sportowy klubu Walter Sabatini w rozmowie z Tuttomercato. I dodaje: - To nie jest niemożliwe. Ibrahimović chciałby pomóc Mihajloviciowi i mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, aby to szaleństwo się wydarzyło. Przypomnijmy, trener tego klubu kilka miesięcy temu przyznał, że choruje na białaczkę.

Zlatan w przeszłości występował już w Serie A. Szwed grał w Juventusie Turyn, Interze Mediolan oraz AC Milan. W Bologna FC mógłby zarobić około 8 milionów euro za kontrakt do końca sezonu 2020/2021.