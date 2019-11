Była 70. minuta meczu Juventusu z Torino (1:0), po dośrodkowaniu piłki w pole karne Gonzalo Higuain odegrał ją do Matthijsa de Ligta. Nowy nabytek mistrzów Włoch długo się nie zastanawiał i potężnie uderzył na bramkę rywala, nie dając szans Salvatore Sirigu (bramkę można zobaczyć w poniższym materiale wideo). Piłkarze "Starej Damy" wygrali skromnie i powiększyli przewagę nad goniącymi ich przeciwnikami w tabeli.

Skromnego zwycięstwa Juventusu by jednak nie było, gdyby nie Wojciech Szczęsny. Reprezentant Polski w całym spotkaniu nie miał co prawda wiele pracy, ale w jednej sytuacji zachował się znakomicie, ratując swoją drużynę przed utratą bramki. Miało to miejsce chwilę po strzeleniu gola przez de Ligta, kiedy gospodarze szybko chcieli odrobić straty. Cristian Ansaldi uderzył mocno na bramkę gości, ale Szczęsny zachował się wyśmienicie, broniąc jego strzał.

- Miał tylko jedną trudną interwencję, ale była ona decydująca dla wyniku. Chwilę po golu de Ligta obronił strzał Ansaldiego - zauważył włoski Eurosport, który grę Polaka ocenił na "6,5". - Wielcy bramkarze wiedzą, że zawsze muszą być w gotowości - dodali dziennikarze tuttomercatoweb.com, którzy wystawili zawodnikowi Juventusu notę "6,5". Tak samo jego występ ocenił Fox Sports. Pół oceny wyżej ("7") 29-latek dostał od calciomercato.com.