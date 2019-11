Arkadiusz Milik zdobył gola w 72. minucie meczu Romy z Napoli i dzięki temu pobił rekord Zbigniewa Bońka w liczbie strzelonych bramek w Serie A. Dla napastnika reprezentacji Polski był to już 32 gol w lidze włoskiej i teraz to on jest najskuteczniejszym Polakiem w Serie A.

Cezary Kucharski zażartował ze Zbigniewa Bońka [WIDEO]:

- Gratulując szczerze Arkadiuszowi Milikowi proponuję małą sondę - ile meczów zagrałem we Włoszech jako napastnik? - zapytał internautów Boniek. I dał cztery możliwości:

żadnego

0-10

11-30

więcej

Prawidłowa jest pierwsza odpowiedź - żadnego. Prezes PZPN chciał w ten sposób podkreślić swój wyczyn, a przypomnijmy, że strzelił w Serie A 31 goli. W lidze włoskiej grał w Juventusie i Romie. W tym pierwszym był pomocnikiem, a w drugim - na koniec piłkarskiej kariery - obrońcą.