tomasznowak1986 8 godzin temu 0

Piątek mnie nie posłuchał ...jak czytaliście moje komentarze w sprawię Piątka rok temu ...to powtórzę ...Krzysiek nie strzelaj tyle bramek bo ich przyzwyczaisz ..rozłóż sobie gole na sezon w jednym meczu 1 bramka potem przerwa w dwóch kolejnych 2 bramki potem 1 bramka przerwa... a ty ich przyzwyczaiłeś do strzelania w każdym meczu...Krzysiek strzelisz w następnym..ważne by SZMAL się zgadzał..nie rób tego co Lewandowski bo jego i tak nikt nie docenia i nie doceni choćby w tym Bayernie i 500 goli strzelił ....chyba że , chyba że wygra w tym sezonie Champions League a patrząc w gwiazdy właśnie jest to ten albo następny sezon gdzie Bayern ma w końcu zdobyć ten puchar....ale Krzysiek pierdo..lo to ....nie wysilaj się a gole znów zaczną wpadać..........