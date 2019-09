Tak Napoli przegrało sobotni hit ligi włoskiej z Juventusem:

Krzysztof Piątek nie strzelił gola w letnich sparingach Milanu, przez co był przed startem nowego sezonu Serie A krytykowany przez włoskich dziennikarzy. Mimo to Polak zagrał od 1. minuty w spotkaniu 1. kolejki ligi włoskiej Udinese - Milan. Goście z Mediolanu wypadli w tamtym spotkaniu słabo, sam Piątek również. Z tego powodu trener Marco Giampaolo zdecydował się posadził reprezentanta Polski na ławce rezerwowych w sobotnim meczu z Brescią.

Polak wszedł na boisko dopiero w 61. minucie, a Milan wygrał z beniaminkiem 1:0 po bramce Hakana Calhanoglu w 12. minucie. Po spotkaniu głos w sprawie Piątka zabrał trener mediolańskiego zespołu, Marco Giampaolo.

Trener Milanu wytłumaczył, dlaczego posadził Piątka na ławce

- Piątek jest świetnym piłkarzem, ale przez to, że czasami usiądzie na ławce, świat się nie skończy. Moi zawodnicy muszą myśleć tylko i wyłącznie o tym, by dać z siebie absolutnie wszystko dla Milanu. Następnie to ja podejmuję decyzję o składzie. Może dostrzegłem, że w ostatnich dniach nie był w takiej formie jak inni - powiedział trener Milanu.

Piątek nie wyszedł w pierwszym składzie, a za niego na szpicy grał Andre Silva. - Milan ma silny skład, więc mam możliwość dokonywania różnych wyborów. Nie wiem, czy Andre Silva odejdzie w końcówce okna transferowego, ale to profesjonalista, więc mógł zagrać - dodał Giampaolo.