olal.bana.gw 10 minut temu 0

Pamietacie farciarza ale tez przyglupa Teodorczyka? Przewinal sie przez rozne klubiki i nawet kadre. To samo z Piatkiem. Tylko jemu poszlo szybciej. Temat zakonczony. Jesli Wujek go powola to tylko swiadczy ze Wujek jednak jest debilem. Hosanna.



Ps: Uwazam ze Piatek powinien s3,14dalac z Milanu zeby odnowic/poprawic swoj image. Z tym trenerem przygoda juz zakonczona. Lepiej mniej kaski (to bedzie pare groszy mniej) ale miec szanse grania poki pamiec scoutow jeszcze swieza.