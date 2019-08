Napoli marzyło o transferze Mauro Icardiego z Interu Mediolan, ale Argentyńczyk nie chce odchodzić z ekipy "Nerazzurri", choć wie, że nie ma przyszłości na stadionie Giuseppe Meazza. Icardi marzył jedynie o transferze do Juventusu, który jednak nie ma w tej chwili szans na zrealizowanie.

Wobec tego Napoli zdecydowało się sięgnąć po Fernando Llorente. Hiszpański napastnik jest bez klubu po tym, jak latem odszedł z Tottenhamu Hotpsur. Interesowały się nim kluby m.in. z Rosji, Meksyku oraz Flamengo, Boca Juniors, PSV Eindhoven, Schalke czy Fiorentina, ale ostatecznie wybrał Napoli ze względu na możliwość gry w Lidze Mistrzów.

Llorente ma przejść testy medyczne w Neapolu w sobotę, po których podpisze dwuletni kontrakt. Hiszpański napastnik był bardzo ważną postacią dla Tottenhamu w drodze do finału Ligi Mistrzów - strzelał bardzo ważne gole w meczach z Borussią Dortmund (1/8 finału) oraz z Manchesterem City w ćwierćfinale; to właśnie jego trafienie przesądziło o awansie "Kogutów". W półfinale z Ajaksem miał udział przy golu Lucasa Moury, który dał Tottenhamowi awans do finału LM (0:2 z Liverpoolem). Dla Llorente będzie to powrót do Serie A - w przeszłości grał w Juventusie, z którym zdobył dwa tytuły mistrzowskie. To właśnie występami w barwach "Starej Damy" zwrócił na siebie uwagę trenera Napoli, Carlo Ancelottiego.

Ancelotti ma do wyboru Milika, Mertensa i Llorente

O miejsce w ataku Napoli Llorente będzie rywalizował z Arkadiuszem Milikiem oraz Driesem Mertensem. Reprezentant Polski jeszcze nie wrócił do zdrowia po kontuzji i dlatego nie zagrał w pierwszym meczu z Fiorentiną (4:3) i nie wystąpi w sobotnim starciu z Juventusem.