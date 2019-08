AC Milan rozpoczął nowy sezon Serie A od falstartu. Nie dość, że drużyna Krzysztofa Piątka przegrała z Udinese, to jeszcze zaprezentowała fatalny styl. W sobotę "Rossoneri" będą mieli okazję do rehabilitacji i to na oczach własnych kibiców. Właśnie wtedy mediolański klub podejmie beniaminka włoskiej ekstraklasy - Brescię Calcio.

LUCA BRUNO/AP