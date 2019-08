Kontrowersyjna decyzja sędziego w meczu Udinese z Milanem:

REKLAMA

W drugim tygodniu lipca lekarze powiedzieli mu, że choroba, która zabiła jego ojca, teraz rzuciła się na niego. – Płakałem przez całą noc zamknięty w pokoju. Życie przeleciało mi przed oczami jak film, bałem się. Ale teraz już się nie boję – mówił ze łzami w oczach już kilka dni później na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Football Manager ze szpitalnego łóżka

Dziennikarze „Corriere dello Sport” wyprzedzili go o kilka dni i jako pierwsi poinformowali o poważnej chorobie. Był na to wściekły: - Pragnąłem sam o wszystkim powiedzieć piłkarzom i wam. Ale tak się nie stało, bo niektórzy uznali, że ważniejsze od mojej prywatności jest zwiększenie sprzedaży gazety – mówił na konferencji prasowej.W "Corriere dello Sport" pisali o nowotworze, planowanej chemioterapii i że poda się do dymisji. Z tym ostatnim nie trafili, bo Mihajlović postanowił walczyć równocześnie na dwóch frontach: o życie i o punkty.

Wyznaczył sobie granicę. A później zebrał piłkarzy w szatni i powiedział, że dowodzenie przejmują jego asystenci, on jak Wielki Brat będzie o wszystkim wiedział i wszystko nadzorował, a zobaczą się podczas pierwszego meczu. Z szatni poszedł do sali konferencyjnej: - We wtorek idę do szpitala i zaczynam walczyć o życie. Już powiedziałem piłkarzom, że będę walczył z całych sił o zwycięstwo, dokładnie tak samo, jak ich uczyłem. Jestem przekonany, że wygram. Zrobię to dla rodziny, moich dzieci i wszystkich, którzy mnie kochają – powiedział. Z klubu miał jechać do domu, ale musiał zatrzymać auto, wysiąść i wyjść do kibiców, którzy chwilę po konferencji tłumnie zgromadzili się przed bramą, by go przytulić, złapać za rękę, poklepać po plecach, pogłaskać po głowie. Znów popłynęły mu łzy.

W szpitalu spędził ponad czterdzieści dni. Asystenci prowadzili treningi według jego wskazówek, pytali o zdanie przed podjęciem decyzji, udostępniali wideo i wszystkie raporty. Przez ponad miesiąc dowodził zespołem ze szpitalnego łóżka, jakby grał w „Football Managera”. - Jest przykładem dla innych pacjentów, że już po 40 dniach bardzo intensywnej chemioterapii można wrócić do życia. Nie zawsze będzie się to udawało, ale każdemu walczącemu pacjentowi będzie można opowiedzieć, że kiedyś się to udało, więc się da – mówi uważa Michele Cavo, kierownik oddziału hematologii Sant’Orsola w Bolonii. – Był wymarzonym pacjentem. Przestrzegł zaleceń, był w tym niezwykle skrupulatny, skoncentrowany na swoim celu. Imponował nam wszystkim i poniekąd dlatego zgodziliśmy się, żeby uczestniczył w meczu. Wyjście ze szpitala po dopiero co zakończonej chemioterapii było ryzykowne, ale przy tak silnym pragnieniu pacjenta, zgodziliśmy się na to dla osiągnięcia korzyści psychologicznych – zdradza lekarz prowadzący. Serb wyszedł ze szpitala z kartką pełną wskazówek: zakazów i nakazów. Na przykład, dopóki nie pojawił się na stadionie musiał mieć nałożoną maseczkę na twarz, by minimalizować ryzyko złapania jakiejś infekcji.

- Stracił na wadze, ale determinacja i pasja były u niego takie same. Przed meczem wykonał swoją tradycyjną przemowę. Było jak zawsze – powiedział Riccardo Orsolini w rozmowie z włoskim „Sky Sport”. Dla piłkarzy było to tym bardziej zaskakujące, że w tygodniu poprzedzającym mecz dostawali informacje od samego Sinisy, że jeszcze nie doszedł w pełni do siebie. – Myśleliśmy więc, że nie będzie go z nami. Ale on mimo to się pojawił, był silniejszy, w lepszej formie niż się spodziewaliśmy. Przeniósł na nas tę siłę i przekonanie, że nigdy nie można się poddawać – dodaje Orsolini. Ten mecz z Hellasem Weroną był swego rodzaju symbolem, punktem na czerwono zaznaczonym w kalendarzu Mihajlovicia. Zastrzykiem motywacji. Przyczyną do takich wyznań, jak to córki: - Powiedzieć, że cię kocham to za mało. Twoja siła, twoja motywacja i twoja odwaga, czynią mnie najbardziej dumną dziewczyną na świecie. Jesteś kimś więcej niż wojownikiem, więcej niż lwem, jesteś ważniejszy niż cokolwiek innego. Ileż rzeczy chciałabym ci powiedzieć, ale właściwych słów do opisania ciebie nikt jeszcze nie wymyślił – napisała Virginia Mihajlović w opisie do zdjęcia taty z meczu.

Ale walka z białaczką nadal trwa. Tego wieczoru Mihajlović znów położył się spać w aż za dobrze znanym szpitalnym łóżku. W dość ciasnej sali trzy na trzy metry. Przy dźwięku maszyn ostrzegających lekarzy, że kończy się kroplówka. Prawdopodobnie nie uda mu się uczestniczyć we wszystkich meczach Bolonii w tym sezonie. Spekulowano, że w tym tygodniu może otrzymać końską dawkę chemii, która przywiązałaby go do łóżka podczas derbowego meczu ze Spal. W środę popołudniu "La Gazzetta" poinformowała jednak, że Sinisa uzyskał zgodę lekarza na wyjście. Następną fazę chemioterapii przeniesiono na kolejne tygodnie, a jego stan zdrowia jest na tyle dobry, że pozwolił na wypis. Bo jak Mihajlović się uprze, to medycyna jest bezsilna.

Sinisa Mihajlović. Rasista, nacjonalista, brutal i artysta w jednym

Ale czy może być inny, skoro wkraczał w dorosłość otoczony walką? Jest z pokolenia dorastającego przy huku wybuchających bomb. Razem z rodzicami – matką Chorwatką i ojcem Serbem z rodzinnego Vukovaru opanowanego przez Chorwatów musiał uciekać do Belgradu, po tym jak ich dom został doszczętnie zniszczony. Tam nie było wiele lepiej. – Mój wujek był chorwackim generałem. Prześladował moją matkę od kiedy poślubiła Serba. Nie potrafił jej tego wybaczyć. A gdy razem uciekaliśmy do Belgradu, on pisał do matki, że mamy wracać, żeby on mógł zabić tę serbską świnię, jak mówił o moim ojcu – opowiadał Mihajlović. Sinisa przyjaźnił się z Zeljko „Arkanem” Raznatoviciem, który stworzył serbską paramilitarną milicję „Tygrysy Arkana” i przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości został oskarżony o zbrodnie wojenne. Zarzucono mu łamanie zasad konwencji genewskiej i dokonywanie czystek etnicznych. Jego oddziały miały w miejscowości Sanski Most zamordować 70 bośniackich cywilów. Wyroku nie doczekał, bo wcześniej ktoś zastrzelił go w hotelowym lobby w Belgradzie. Był też przywódcą ultrasów Red Star Belgrad, a po wojnie prezesem FK Obilić. – Kiedy „Arkan” uprowadził mojego wuja zadzwonił do mnie, bym to ja podjął decyzję czy go zabić za to wszystko, co mówił o moim ojcu i jak dręczył matkę. Nie chciałem – mówi Mihajlović.

W 1991 roku, gdy rozpoczęła się wojna, Sinisa grał w Crvenie Zvezdzie. W finale Pucharu Jugosławii spotkał się z występującym w Hajduku Split Igorem Stimaciem. Serbowie wyszli wtedy na boisko z czarnymi opaskami na znak żałoby po zabitych, Chorwaci nie śpiewali hymnu Jugosławii, trybuny uginały się od liczby policjantów pilnujących kibiców. - To był najgorętszy mecz w jakim grałem - przyznaje Sinica. Stimac przed pierwszym gwizdkiem wyszeptał mu do ucha, że ma nadzieję, że podczas meczu, jego przyjaciele wymordują całą rodzinę Mihajlovicia mieszkającą w Borovie (dzielnica Vukovaru). Mihajlović nie myślał już o piłce, tylko polował na Stimaca i myślał o swoich bliskich. Wreszcie kopnął go z całej siły w nogę i dostał czerwoną kartkę. Mecz wygrał Hajduk 1:0. Gdy po kilku miesiącach spotkali się po raz kolejny, obaj wylecieli z boiska, bo po prostu się pobili. Kiedyś do jego domu wrzucono koktajl Mołotowa i zdjęcia drużynowe Crveny. Na każdym głowa Mihajlovicia była przestrzelona kulą. – Dowiedziałem się, że zrobił to Stipe, mój kolega z podstawówki. Tylko dlatego, że ja byłem Serbem, a on Chorwatem. Dlatego wojna na Bałkanach była straszna. Wczoraj ten po lewej był twoim sąsiadem, a dzisiaj do ciebie strzelał – stwierdził po latach.

Z gry we Włoszech ma dwa medale za mistrzostwo, cztery za zwycięstwo w pucharze i trzy za wygranie superpucharu. Wspomnienia z Romy, Sampdorii, Lazio i Interu. Wielu nazywało go brutalem, gdy najpierw sfaulował, a później opluł Adriana Mutu. Rasistą, gdy nazwał Patricka Vieirę „pieprzoną czarną małpą”. Nacjonalistą po tym, jak będąc selekcjonerem Serbii wyrzucił z kadry Adema Ljalicia za to, że nie śpiewał hymnu. I neonazistą, po stwierdzeniu, że inny zbrodniarz wojenny – Ratko Mladić to „wielki wojownik walczący o swój lód”. Wreszcie – artystą, gdy podchodził do rzutu wolnego. W samej lidze włoskiej zdobył zza muru 27 bramek i uczynił z tego swój znak rozpoznawczy. Kilka lat temu, w internecie furorę zrobiło krótkie nagrania, na którym jako trener Torino strzelał z 20 metrów Vanji Milinkoviciowi-Saviciowi. Po kolei umieszczał piłki w lewym okienku bramki: raz, drugi, trzeci. Bramkarz ani razu nie drgnął. – Wciąż to ma! – komentowali kibice.

- Od dziecka uwielbiałem rzuty wolne. Przed domem miałem żelazną bramkę, na którą strzelałem codziennie po kilka godzin. Ustawiałem piłkę i starałem się cały czas trafiać w to samo miejsce. Wstawałem o siódmej rano i szedłem kopać. To była rutyna, jak mycie zębów. Po kilku miesiącach tata musiał wymienić bramkę, bo popsuła się od ciągłych uderzeń w słupek lub poprzeczkę – opowiadał francuskiemu „L’Equipe”.

Ilu pięknych goli by w ten sposób nie strzelił, to i tak nie doczekałby się takiej reakcji kibiców jak podczas niedzielnego meczu. Gdy pojawił się na stadionie z miejsc wstali kibice na sektorach gospodarzy i gości. Klaskał cały stadion. I kto by pomyślał, ze na taki aplauz Mihajlović zapracuje nie jako artysta, a jako wojownik.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl