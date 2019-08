22 porażki, 14 remisów i zaledwie dwa zwycięstwa, to bilans Chievo w minionym sezonie Serie A. Drużyna z Werony spadła z hukiem do Serie B, a do miejsca gwarantującego utrzymanie zabrakło jej aż 21 punktów. Mimo fatalnych wyników Mariusz Stępiński pozytywnie wyróżnił się na tle kolegów. W sezonie 2018/19 strzelił sześć goli i miał dwie asysty. Trafiał jednak w bardzo prestiżowych spotkaniach, bo pokonał m.in bramkarzy: Juventusu, Romy i Fiorentiny.

REKLAMA

Zobacz gol Stępińskiego:

Choć Chievo spadło do Serie B, to wydawało się, że Stępiński utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Interesowały się nim SPAL i Udinese. Ale konkretów zabrakło. Możliwe jednak, że zmieni klub, ale pozostanie w Weronie i... trafi do Hellasu, który jest beniaminkiem Serie A (gra tam Paweł Dawidowicz).

W kadrze Hellasu jest zaledwie trzech napastników, są to 21-letni Lubomir Tupta, 35-letni Giampaolo Pazzini i kontuzjowany Samuel Di Carmine, który do gry wróci w połowie września.



Mariusz Stępiński dołączył do Chievo w 2017 roku, w ramach wypożyczenia z FC Nantes. Przed sezonem 2018/2019 włoski klub zdecydował się wykupić napastnika, za którego zapłacił 2,5 miliona euro. 24-latek zanotował w barwach Chievo 60 spotkań i 11 goli.