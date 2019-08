Kontrowersyjna decyzja sędziego w meczu Udinese - Milan [WIDEO]

AC Milan bardzo słabo wszedł w nowy sezon. Zespół Marco Giampaolo przegrał z Udinese 0:1, a Krzysztof Piątek choć był na murawie przez całe spotkanie, to gola nie strzelił. - Jesteśmy zmuszeni się powtarzać, ponieważ mijają kolejne mecze, a poprawy nie widać: broń Krisa wciąż jest zacięta. Przeprawa przez pustynię trwa - pisze "Gazzetta", wybierając Gianluigiego Donnarummę na "top", a Piątka na "flop" meczu z Udinese. Gra napastnika reprezentacji Polski została oceniona na '4' (w skali 1-10), co jest najgorszą notą wśród piłkarzy Milanu. Tylko trener Marco Giampaolo dostał od "La Gazzetta dello Sport" taką samą ocenę jak Piątek.

Włoskie media wyliczają, co Piątek musi poprawić

- Giampaolo prosi go, by wybiegał do piłek zagrywanych prostopadle, by poszukiwał tych miejsc na boisku, do których nie jest jeszcze przyzwyczajony. I tego na razie nie może dać. Nad tym z pewnością da się popracować. Ale jest jeszcze wiele innych rzeczy do poprawy: słabe osłanianie piłki, spóźnione reakcje na pomysły kolegów z drużyny, a przez to mało zagranych piłek. Strzały celne: zero. Strzały niecelne: jeden, do zapomnienia. Problem zaczyna nabierać niepokojących wymiarów - czytamy w największym włoskim dzienniku sportowym.

