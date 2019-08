eurotram godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Już w poprzednim sezonie widziałem co się działo i dziś coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu,że co trzeba było przede wszystkim zrobić, to rozpędzić hiszpańską kolonię z Milanu,na czele z Suso. On nigdy nie będzie grał z przekonaniem i zaangażowaniem na Piątka,tym bardziej że do jego przyjścia to on był największą gwiazdą z przodu. I sprzedać to drewno Kessiego,tylko pewnie nikt nie chce dać nawet połowy tego co Milan (przez swojego dawnego dyrektora sportowego,który chyba po pijaku się na to zgodził) na Iworyjczyka wtopił.