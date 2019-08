Jaki to będzie sezon dla Piątka?

REKLAMA

- Jesteśmy zmuszeni się powtarzać, ponieważ mijają kolejne mecze, a poprawy nie widać: broń Krisa wciąż jest zacięta - pisze „Gazzetta”, wybierając Gianluigiego Donnarummę na „top” w tym meczu Milanu, a Piątka na „flop”. Polak nie strzelał w meczach towarzyskich u nowego trenera Marco Giampaolo, męczył się też w pierwszym meczu ligowym z Udinese.

Włoskie media wyliczają, co Piątek musi poprawić

- Giampaolo prosi go, by wybiegał do piłek zagrywanych prostopadle, by poszukiwał tych miejsc na boisku, do których nie jest jeszcze przyzwyczajony. I tego na razie nie może dać. Nad tym z pewnością da się popracować. Ale jest jeszcze wiele innych rzeczy do poprawy: słabe osłanianie piłki, spóźnione reakcje na pomysły kolegów z drużyny, a przez to mało zagranych piłek. Strzały celne: zero. Strzały niecelne: jeden, do zapomnienia. Problem zaczyna nabierać niepokojących wymiarów - czytamy w największym włoskim dzienniku sportowym.