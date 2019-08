Czy Piątka czeka łatwiejszy sezon niż rok temu?

W 1. kolejce nowego sezonu Serie A Milan udał się na spotkanie wyjazdowe z Udinese. Krzysztof Piątek zagrał od 1. minuty w barwach gości, a Łukasz Teodorczyk cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych gospodarzy. To jednak były napastnik Lecha Poznań może cieszyć się z tego spotkania, bo jego koledzy pokonali mediolańczyków 1:0.

Jak wypadł Piątek? Blado, tak jak cały Milan. Napastnik reprezentacji Polski oddał dwa bardzo niecelne strzały. W pierwszej połowie dostał świetne prostopadle podanie od Lucasa Paquety. Ruszył sam na bramkę Udinese, ale obrońcy gospodarzy dogonili go i zabrali mu piłkę.

Krzysztof Piątek pozbawiony bramki przez sędziego?

Milan grał słabo, w drugiej połowie dał się zdominować Udinese. To w 72. minucie skończyło się bramką Rodrigo Becao po rzucie rożnym. Dziesięć minut później po dośrodkowaniu w pole karne Udinese jeden z obrońców gospodarzy zagrywał piłkę ręką. Sędzia długo korzystał z wideoweryfikacji, ale nie przyznał gościom rzutu karnego. Gdyby to zrobił, Piątek stanąłby przed szansą strzelenia pierwszego gola w nowym sezonie, bo to jego trener Marco Giampaolo wybrał na wykonawcę "jedenastek". Do końca meczu wynik nie uległ zmianie. Milan poniósł porażkę na starcie nowego sezonu Serie A.