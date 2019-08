W ostatnich miesiącach w Milanie doszło do sporej rewolucji. "Rossoneri" zajęli na koniec rozgrywek 5. miejsce i nie zdołali awansować do Ligi Mistrzów (co ciekawe, klub zrezygnował też z udziału w Lidze Europy). Z posadą trenera pożegnał się Gennaro Gattuso, a jego miejsce zajął Marco Giampaolo, który do tej pory pracował w Sampdorii. Z klubu odszedł też dotychczasowy dyrektor sportowy Leonardo (trafił do PSG), a funkcję dyrektora technicznego objął Paolo Maldini.

REKLAMA

Serie A 2018/2019. Milan - Udinese 1:1. Gol Piątka

Podczas letniego okna transferowego zespół z Mediolanu wzmocniło 5 zawodników: Rafael Leao (wykupiony z Lille), Theo Hernandez (Real Madryt), Ismael Bennacer, Rade Krunić (obaj Empoli FC) i Leo Duarte (Flamengo).

W rozgrywkach 2018/2019 Udinese uplasowało się na 12. miejscu, jednak przewaga "Zebr" nad strefą spadkową wyniosła zaledwie 5 punktów. W walce o lepsze rezultaty drużynie Ivana Tudora mają w tym sezonie pomóc: Walace (trafił na Stadio Friuli z Hannoveru 96), Rodrigo Becao (EC Bahia), Cristo (Real Madryt Castilla), Sebastien De Maio (Bologna), Mato Jajalo, Ilija Nestorovski (obaj to byli zawodnicy Palermo), Nicolas (Hellas Verona) i Ken Sema (wypożyczony z Watfordu).

Od sierpnia 2018 r. zawodnikiem Udinese jest Łukasz Teodorczyk. W minionych rozgrywkach 28-letni napastnik rozegrał 16 spotkań i zaledwie raz zdołał trafić do siatki. Z kolei Krzysztof Piątek do samego końca walczył o koronę króla strzelców, notując ostatecznie 22 gole we włoskiej ekstraklasie. Najskuteczniejszy zawodnik sezonu 2018/2019 - Fabio Quagliarella - miał ich na swoim koncie 26.

Poprzednie starcie obu drużyn zostało rozegrane 2 kwietnia na San Siro i zakończyło się remisem 1:1 (gole Krzysztofa Piątka i Kevina Lasagni).

Udinese Calcio - AC Milan. Gdzie oglądać mecz 1. kolejki Serie A? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV meczu Udinese Calcio z AC Milan obejrzymy na atenie Eleven Sports 1. W internecie spotkanie 1. kolejki Serie A będzie można śledzić na stronie elevensports.pl, w aplikacji Eleven Sports oraz na platformach: NC+ GO, Cyfrowy Polsat GO, WP Pilot, Ipla oraz Player.pl. Studio rozpocznie się o godz. 17:30, a na Stadio Friuli przeniesiemy się o godz. 17:55.