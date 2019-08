Arkadiusz Reca przeszedł do Atalanty z Wisły Płock rok temu za 4 miliony euro. Jednak reprezentant Polski wystąpił w zaledwie pięciu meczach w minionym sezonie, spędzając na boisku tylko 140 minut. Atalanta jest coraz bliżej pozyskania Diego Laxalta z Milanu (ma zostać wypożyczony z obowiązkowym wykupem za 12-13 mln euro), przez co czwarty zespół poprzedniego sezonu Serie A zgodzi się na oddanie Recy.

SPAL przyznaje, że chce Arkadiusza Recę

SPAL chce reprezentanta Polski ze względu na poważną kontuzję kolana Mohameda Faresa. - Reca ma podobne cechy do Faresa. Będziemy próbowali go pozyskać - przyznał Vagnati, cytowany przez Onet. Klub Serie A interesuje się również Davide Santonem z AS Romy, ale problemem są wysokie żądania finansowe Włocha. Reca jak do tej pory rozegrał cztery spotkania w reprezentacji Polski. Czerwcowe spotkania w eliminacjach Euro 2020 opuścił ze względu na kontuzję.