segregator-a5 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Callejon, Insigne, Mertens, Younes - jest kim grać, to po co ten tytuł na głównej i w dodatku na czerwono? Co najmniej jakby Ancelottiego jakieś kataklizm nawiedził. Uff! Jest Zieliński, ale czy wejdzie, nie wiemy, bo przy korzystnym wyniku, to góra ostatni kwadrans pohasa. Sensacja! Naprawdę sensacja na czerwono!