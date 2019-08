W czwartek Patryk Dziczek zjawił się w Rzymie, gdzie przeszedł testy medyczne przed transferem do Lazio. W piątek rzymski klub oficjalnie poinformował, że pomocnik związał się z klubem pięcioletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2024 roku. Reprezentant Polski do lat 21 nie zagra jednak w Serie A, bo od razu zostanie wypożyczony do Salernitany.

