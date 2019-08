Gole Cristiano Ronaldo w sezonie 2018/19:

Cristiano Ronaldo narzeka na trend, jaki panuje ostatnio na rynku transferowym. - Dzisiaj wszystkie te transfery tyle kosztują. Zaczynamy od 100 mln euro w przypadku największych gwiazd. Gdy widzę obrońców sprzedawanych za 75 mln euro to myślę, że gdybym miał kilka lat mniej, to byłbym wart 300-400 mln euro - powiedział Portugalczyk.

Neymar wciąż rekordzistą. Coraz drożsi obrońcy

Ronaldo w ten sposób odniósł się do ostatnich ruchów transferowych. Rekord należy wciąż do Neymara, który dwa lata temu odszedł z Barcelony do PSG za 222 mln euro. Najdroższym obrońcą na świecie jest obecnie Harry Maguire, który kilka dni temu przeniósł się z Leicester City do Manchesteru United za 80 mln funtów. Drugi w tej klasyfikacji jest Virgil van Dijk, który opuścił Southampton na rzecz Liverpoolu w 2017 roku za kwotę 75 mln funtów. Cristiano Ronaldo przechodząc w 2009 roku z Manchesteru United do Realu Madryt kosztował 94 mln euro. Gdy zaś rok temu odchodził z Realu to Juventusu, "Stara Dama" zapłaciła za niego 100 mln euro.