W obecnej kadrze PSG jest zaledwie dwóch bramkarzy. Są to: Alphonse Areola, który rok temu bronił na zmianę z Gianluigim Buffonem (Włoch wrócił do Juventusu), oraz pozyskany latem z Chelsea - Marcin Bułka. Polak jednak nie ma żadnego doświadczenia w seniorskiej piłce, a Francuz nie jest bramkarzem ze ścisłego topu.

Takim jest za to Donnarumma, więc PSG jeszcze w tym okienku transferowym postara się kupić Włocha. Trudno jednak przypuszczać, by 55 milionów euro przekonało Milan do sprzedaży jednego z najbardziej utalentowanych włoskich piłkarzy. W minionym sezonie 20-letni Donnarumma rozegrał 36 meczów w Serie A. Wpuścił w nich łącznie 31 goli, a 13 razy zachował czyste konto.

W tym okienku transferowym PSG, oprócz Bułki, ściągnęło także: Abdou Diallo (za 32 mln euro z Borussii Dortmund), Idrissa Gueye (za 30 mln z Evertonu) i Pablo Sarabię (z Sevilli za 18 mln). Stolicę Francji opuścili za to: Giovani Lo Celso (do Realu Betis za 22 mln), Moussa Diaby (za 15 mln do Bayeru Leverkusen), Christopher Nkunku (do RB Lipsk za 13 mln), Kevin Trapp (do Eintrachtu za 7 mln). Odeszli też piłkarze, którym skończyły się kontrakty : Adrien Rabiot i Buffon (podpisali umowy z Juventusem), a Dani Alves z Sao Paolo.

Piłkarze Paris Saint-Germain obwiniają Thomasa Tuchela za ligową porażkę ze Stade Rennes (1:2). Największe pretensje mają o brak nakreślenia jasnych schematów gry oraz wystawianie w wyjściowym składzie Juliana Draxlera, który na początku sezonu jest w bardzo słabej formie - informuje "Le Parisien".



